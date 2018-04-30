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بالفيديو.. رؤى الصبان بإطلالة ساحرة بالقفطان المغربي

بالفيديو.. رؤى الصبان بإطلالة ساحرة بالقفطان المغربي
نورة الشهري (صدى):

شاركت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو لها وهي ترتدي قفطان مغربي .

وظهرت رؤى في الفيديو بإطلالتها الساحرة ، تستعرض القفطان الذي ترتديه والمكون من الساتان والشيفون بتطريز يدوي ، وأثار الفيديو إعجاب متابعيها الذين عبروا عن جمالها ووصفوا بإطلالتها بالساحرة والأنيقة .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

رساله الى زوجها,,,

اتقى الله في محارمك

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 57 دقيقة

كوب كيك ذي ماهي من البشر 😍😍😍😍
لبيييه ي المغرب

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