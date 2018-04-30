بالفيديو.. رؤى الصبان بإطلالة ساحرة بالقفطان المغربي

نورة الشهري (صدى):

شاركت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو لها وهي ترتدي قفطان مغربي .

وظهرت رؤى في الفيديو بإطلالتها الساحرة ، تستعرض القفطان الذي ترتديه والمكون من الساتان والشيفون بتطريز يدوي ، وأثار الفيديو إعجاب متابعيها الذين عبروا عن جمالها ووصفوا بإطلالتها بالساحرة والأنيقة .