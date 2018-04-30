بالفيديو.. رؤى الصبان بإطلالة ساحرة بالقفطان المغربي
شاركت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو لها وهي ترتدي قفطان مغربي .
وظهرت رؤى في الفيديو بإطلالتها الساحرة ، تستعرض القفطان الذي ترتديه والمكون من الساتان والشيفون بتطريز يدوي ، وأثار الفيديو إعجاب متابعيها الذين عبروا عن جمالها ووصفوا بإطلالتها بالساحرة والأنيقة .
محمد السعودي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
رساله الى زوجها,,,
اتقى الله في محارمك
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10397 ] نشر منذ 1 ساعة
اخيرا عرفت تلبسسسس 😅😅😅😅
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحة
الصدر متعوب علية تحس انك تضرب في مطب صح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27580 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
بقايا انسان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 57 دقيقة
كوب كيك ذي ماهي من البشر 😍😍😍😍
لبيييه ي المغرب