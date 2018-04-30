إحباط محاولة هروب فاشلة لمقيم بعد تنفيذ سرقته بعسير

أبها(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من شرطة منطقة عسير عن هروب مقيم من جنسية مصرية إلى خارج الحدود الإدارية للمنطقة بعد تنفيذه لسرقة والهرب، حيث حاول التخفي داخل حافلة وإخفاء وجهه عن رجال الأمن.

وأستوقفت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة باص من نوع مرسيديس تابع للشركة السعودية للنقل الجماعي.

وتولى رجال القوة التأكد من أوضاع الركاب والبحث عن الجاني والذي حاول التخفي داخل الحافلة وإخفاء وجهه عن رجال الأمن فتم القبض على الشخص المطلوب داخل الباص واقتياده خارجه، وجرى التنسيق الأمني بين الجهات ذات العلاقة وتسليم المطلوب لأقرب مركز شرطة وسلم بمحضر لمركز شرطة الليث.