المملكة تدين مقتل 25 شخص وإصابة 49 في انفجار كابول

نايف السالم(صدى):

أدانت المملكة، اليوم الاثنين، الانفجارين الشديدين في العاصمة الأفغانية كابول والذي راح ضحيتهم 25 شخص وأصيب أكثر من 49 آخرين.

وأكدت المملكة في بيان لها على وقوفها الدائم بجانب أفغانستان وتضامنها معها ضد الإرهاب والتطرف الذي يستهدف مدنها.

وكان لقى 25 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 49 آخرين في انفجار مزدوج هز العاصمة كابول خلال الساعات الأول من صباح اليوم، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه فيما بعد.

كما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية ” إيه.إف.بي ” مقتل أحد مصوريها، اليوم الاثنين، في الانفجار بالإضافة إلى إصابة صحفيين ومصورين.