بالفيديو.. فتاة أرمينية تطلب مطلب غريب من السعوديين في رمضان

عادل الحربي(صدى):

أعلنت فتاة أرمينية عن رغبتها في قضاء شهر رمضان المبارك هذا العام وسط المجتمع السعودي، نظرًا للروحانية التي تملأ المملكة في هذا الشهر الكريم على وجه الخصوص.

وطالبت الفتاة التي من المتوقع أنها حديثه عهد في ” الإسلام ” من خلال مقطع فيديو لها تتحدث من خلاله باللغة الأرمينية، أن تستضيفها عائلة سعودية كي تقضي معهم الشهر الكريم، متسائله ” هل من مبادر؟ ” .

وعللت الفتاة مطلبها الغريب الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تريد أن تستشعر روحانية هذا الشهر الكريم داخل الأراضي السعودية.

وتفاعل عدد كبير من الأسر السعودية مع مطلب الفتاة مرحبين باستضافتها ولكن بشروط، حيث طالبها أحد المواطنين بالحجاب، فيما سخرت أخرى من هذا الطلب قائله ” ياعمي هذي بتجيب معاصي لاهل البيت ناقصة ذنوب برمضان ” .