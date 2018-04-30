بالفيديو.. فتاة أرمينية تطلب مطلب غريب من السعوديين في رمضان
أعلنت فتاة أرمينية عن رغبتها في قضاء شهر رمضان المبارك هذا العام وسط المجتمع السعودي، نظرًا للروحانية التي تملأ المملكة في هذا الشهر الكريم على وجه الخصوص.
وطالبت الفتاة التي من المتوقع أنها حديثه عهد في ” الإسلام ” من خلال مقطع فيديو لها تتحدث من خلاله باللغة الأرمينية، أن تستضيفها عائلة سعودية كي تقضي معهم الشهر الكريم، متسائله ” هل من مبادر؟ ” .
وعللت الفتاة مطلبها الغريب الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تريد أن تستشعر روحانية هذا الشهر الكريم داخل الأراضي السعودية.
وتفاعل عدد كبير من الأسر السعودية مع مطلب الفتاة مرحبين باستضافتها ولكن بشروط، حيث طالبها أحد المواطنين بالحجاب، فيما سخرت أخرى من هذا الطلب قائله ” ياعمي هذي بتجيب معاصي لاهل البيت ناقصة ذنوب برمضان ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 1 ساعة
مادري وش تقول 🙄
صومي في بيتك بارك الله فيك
الحربي[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 50 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، من أول وهلة 👀👀👀 واضح أن هالأرمينية دارية عَن إنفتاحكم
يالسعوديين ووصلها الْعِلْم 😂😂😂 اللَّه لايعطيكم عافية ويغربلكم 😂😂😂 سينما
وقيادة المرأة للسيارة وحفلات أغاني وطلاق وأعياد حب وميلاد 🔥🔥🔥🔥🔥
قَالَت هالضعيفة الأرمينية : دامهم ضعفوا اللَّه يضعفهم ؛ خلني أحوس عليهم شَهْر رمضان
وأضيعهم زود 😂😂😂 وأشتت إنتباههم لمدّة 30 يَوْم😂😂😂
فعلاً ⬅️⬅️⬅️ زود علَى بِلَاد صهيون ⬅️⬅️⬅️ أذتنا صهاينا 🕍🕍🕍💒💒💒🕍💒
حَسْبِي اللَّه ونِعْم الوكيل 💔💔💔
مَع وافر المحبة .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2425 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا لا من ملامحها محد طايقها..😄
اذا كان حضورك الى هنا يجلب مفسدة اك قري هناك بلا روحانية ..وبعدين يمكن جاسوسة فيها شي ..الله العالم..وانا متأكد ماحرمة توافق تدخلي بيتها مع ورعانها ورجلها وش بها تفكر الدنيا فالتة ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10043 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههههههههههههههههه اقول افضل لك تصومي بعيد
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2425 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا لا من ملامحها محد طايقها..😄
اذا كان حضورك الى هنا يجلب مفسدة قري هناك بلا روحانية ..وبعدين يمكن جاسوسة فيها شي ..الله العالم..وانا متأكد ماحرمة توافق تدخلي بيتها مع ورعانها ورجلها وش بها تفكر الدنيا فالتة ..
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 19 دقيقة
تعالي حياك .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2425 ] نشر منذ 12 دقيقة
هلالي عسل [ عدد التعليقات: 308 ]
30/04/2018 في 7:18 م
تعالي حياك
……
وروحانيتك وروحك بتضيع..😁😁
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4587 ] نشر منذ 12 دقيقة
ياحيااااتي بس هذا طلبك … 😏 تفضلي ياحلوه حياك ربي
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10394 ] نشر منذ 6 دقائق
اقول سريهاا ي حرمةة 😄😄😄👊
abdul[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 4 دقائق
وكيف عرفتم انها مسلمة؟ علشان قالت ودها تقضي شهر كامل علي نفقة غيرها؟
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2425 ] نشر منذ 4 دقائق
عنيفة ياناقدة اصلا كنت خايف عليها منك…😁
لاتنسي ان الضيف محشوم.