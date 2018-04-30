أفكار رائعة وبسيطة لجعل إطلالتك الصيفية أكثر عصرية وأناقة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة في الجمال والموضة ، عن أفكار رائعة لجعل ستايلك عصري وأنيق خلال فصل الصيف ، من خلال إجراء بعض التعديلات الصغيرة لتغيير إطلالاتك كلياً .

الفستان الملفوف

جددي من فستانك الملفوف التقليدي من خلال تنسيقه مع تيشيرت سواء كانت سادة أم منقوشة.

البليزر

أصبح البليزر من القطع الأساسية لكل المهتمات بالموضة، كما أنه موضته لا تبطل أبداً، ويمكنك اختياره بخامات خفيفة مثل الكتان.

إطلالة بسيطة

يمكنك اختيار مثل هذا الفستان الأحمر الرائع والانسيابي، كما يمكنك اختيار لون محايد لإطلالتك من الرأس إلى أخمص القدمين، وأكملي هذه الإطلالة باختيار الاكسسوارات المناسبة.

سترة طويلة

يمكنك إضافة لمسة مميزة وعصرية وبسيطة أيضًا على إطلالاتك من خلال ارتداء سترة طويلة خفيفة.

التنورة ذات الكسرات

من قال إن التنورة ذات الكسرات تناسب فصل الشتاء فقط؟ الآن يمكنك اختيار ما يعجبك من تصاميم وألوان التنورة ذات الكسرات المتنوعة لإطلالة مفعمة بالأنوثة.

بنطلون بطبقات

إذا كنتِ من محبات الفساتين ذات الطبقات، ننصحك بتجربة البنطون بالطبقات الرائعة، والذي يمكنك تنسيقه مع العديد من الخيارات لماركات عالمية.