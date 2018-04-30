اختفاء شجرة ترامب وماكرون بعد أسبوع من زرعها

واشنطن(صدى):

اختفت الشجرة التي غرسها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث البيت الأبيض، خلال زيارة الأخير إلى أمريكا.

وظهر الرئيسان وهما يغرسان الشجرة، إلا أنه بعد أسبوع انتشرت صورة أخرى لنفس المكان ولم تظهر بها الشجرة المستقدمة من شمال فرنسا حيث قضي ألفا جندي أمريكي في الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، أوضح السفير الفرنسي في أمريكا، أن النبتة عُزلت بعناية باستخدام وعاء من البلاستيك، بعد أن زرعها الرئيسان رمزيًا في حديقة البيت الأبيض.