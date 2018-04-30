الحصيني: متوقع هطول أمطار غزيرة خلال الـ24 ساعة القادمة

علي القحطاني(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، ” عبدالعزيز الحصيني ” ، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : متوقع أمطار من خفيفة الى شبه غزيرة واحياناً غزيرة وحبات برد خلال ” 24 ” ساعة القادمة -بإذن الله -على ” أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية وتبوك والجوف وشمال الشرقية والباحة وعسير ومكة ونجران وجنوب المدينة والله أعلم.

وأضاف : تسبق برياح مثيرة للأترب إلأ ان يصرفها الله.