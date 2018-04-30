بالفيديو.. مواطن يأكل مع ” محمد صلاح ” ولم يعرفه

ماجد محمد(صدى):

روى المواطن صالح التويجري الشهير ” بالصلحي ” ، قصته مع اللاعب المصري محمد صلاح، والذي يشاركه وجبة الإفطار لـ 10 أيام في شهر رمضان الماضي دون أن يعرفه.

وقال صالح التويجري لـ قناة ” العربية ” : لم أتخيل أن الذي يجلس بجانبي هو الشهير وحديث الناس، حتى مضت ثلاثة أيام حينما أخبرني أحدهم، أن الذي يشاركنا الإفطار في رمضان هو لاعب ليفربول الشهير.

وأضاف إن التويجري محمد صلاح متواضع وخلوق، ولا تظهر عليه شخصية المشاهير، كونه اجتماعيا وهادئا في حركته وأثناء دخوله وخروجه.

وأشار إلى أن أول ثلاثة أيام، لم يكن يعرف من يجلس بجانبه في الإفطار، حتى أخبره أحدهم بذلك.

وتابع التقطت سيلفي معه، رغم أني غير متابع للدوري الأوروبي، كما أن النجم الخلوق لم يبين أنه ذلك اللاعب الذي شغل الناس وملأ الدنيا.