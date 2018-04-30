” العيسى ” يطالب المدراس الأهلية بسرعة التخلص من المباني المستأجرة
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على ضرورة تخلص المدارس الأهلية من المباني المستأجرة الغير مخصصة لأغراض تعليمية وفق برنامج تدرج بسرعة، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى أقل من شهر على المهلة المحددة.
وقال العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : أتقدم بالشكر والتقدير لكافة المستثمرين في المدارس الأهلية الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة بالتخلص من المباني المستأجرة الغير مخصصة لأغراض تعليمية.
معلمة[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 2 ساعتين
شر البلية مايضحك
طيب والمدارس الحكومية المستأجرة متى يجي دورها؟🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 4597 ] نشر منذ 2 ساعتين
معلمة **
*
يمكن الميزانيه ما تسمح *!! هههههههههههههههههههههههه
*
من زمان كنت ألعب بأحد الأندية بالمنطقة الشرقية درجة الناشئين * !!
*
وكنا بنلعب في جدة مع الأتحاد ** وعشان يحجزون تذاكر الطيارة *
*
الأداري حجز لنا ونسى نفسه *!! هههههههههههههههه
*
فهمتوها *!!!!!!!! * (^_^) *
رند[ عدد التعليقات: 9027 ] نشر منذ 1 ساعة
أهم ششئ شيكوا ع الأسقف.