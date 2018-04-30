” ‏العيسى ” يطالب المدراس الأهلية بسرعة التخلص من المباني المستأجرة

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على ضرورة تخلص المدارس الأهلية من المباني المستأجرة الغير مخصصة لأغراض تعليمية وفق برنامج تدرج بسرعة، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى أقل من شهر على المهلة المحددة.

وقال العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : أتقدم بالشكر والتقدير لكافة المستثمرين في المدارس الأهلية الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة بالتخلص من المباني المستأجرة الغير مخصصة لأغراض تعليمية.