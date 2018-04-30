بخفة دم وعفوية.. ” مشاغبة إنستجرام ” تحصد نصف مليون متابع في يومين

نورة الشهري(صدى):

نجحت الطفلة السعودية ” ريناد ” ، في الحصول على مليون ونصف متابع على حسابها بموقع ” إنستجرام ” في زمن قياسي؛ نظراً لعفويتها الشديدة وخفة دمها.

واشتهرت ” ريناد ” التي وصفها البعض بـ ” مشاغبة إنستجرام ” ، بسرعة شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تقوم ببث مباشر عبر حسابها، وترد على متابعيها بطريقة فكاهية وكوميدية.

واعتبر المتابعين، مشابغة إنستجرام، وسيلة للضحك وللتخفيف من مشاكل الحياة، وحققت مقاطعها المتداولة على ” ٍناب شات ” بمتابعة الآلاف، وأصبحت متداولة بشكل كبير على ” تويتر ” حتى دشَّن المغردون وسم مقاطع ريناد لتداول مقاطعها التي تنشرها.

يذكر أنها كانت قد نشرت أول صورة على حسابها بإنستجرام في 19 يناير الماضي، واحتفلت قبل يومين، بوصولها لمليون متابع على إنستجرام،و ارتفع في غضون يومين فقط إلى مليون و400 ألف متابع.