موعد غرامي واحد في الشهر ينقذ الزواج من الانهيار

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن خروج الزوجين في مواعد غرامي مرة واحدة في الشهر بلا أولادهما ، إلى صالات السينما والمطاعم والمسارح ، كفيل بإنقاذ زواجهما من الانهيار ، حيث أنه يبقى شعلة الحب متقدة .

وكشفت الدراسة أن اعتماد هذا الموعد الغرامي ساهم في تقليل نسبة الانفصال بـ 14%. في المقابل، فقد تبين أن المواظبة على هذا الموعد الغرامي مرة واحدة في الأسبوع كان أقل تأثيراً من الموعد الشهري.

وأجرى البحث كل من مدير مؤسسة الزواج في بريطانيا هاري بنسون وبروفيسور في الأبحاث الجامعية لجامعة لينكولن ستيفن مكاي.

وقال الباحثان: ” تعني ليلة الموعد الغرامي الكثير للزوجين، أما للعشاق فهي مجرد ليلة يتم تمضيتها خارج المنزل بشكل عرضي ” .

وشكل تراجع معدل السعادة بين الأزواج الدافع للبحث عن حل أو مخرج من الازمة، إذ كشفت الأرقام تراجع الازواج السعداء لدى مليون شخص بين عامي 2010 و2014.

وتابعت الدراسة 9,969 شخصاً لهم أطفال يتخطى عمرهم التسعة شهور، وعادت الأرقام على الشكل التالي:

11% من الأزوج خرجوا سوياً مرة واحدة في الأسبوع

30% مرة واحدة في الشهر

23% أقل من مرة واحدة في الشهر

36% لم يخرجوا سوياً إطلاقاً

وكان للمستوى العلمي تأثير أيضاً، إذ قلت فرص الانفصال بين من يملكون شهادات جامعية مقارنة يمن لم يكملوا تعليمهم.