” الصنيع ” يعرب عن استيائه بسبب سييرا

نواف السالم(صدى):

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد الصنيع،عن استياءه من كثرة الحديث عن مصير المدرب التشيلي لويس سييرا، حيث أكد أنه يشعر بـ ” الملل ” بسبب ذلك، قائلًا: ” تناول ملف تجديد التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، أضحى طرحًا ثابتًا في كل سؤال إعلامي ” .

وكشف ” الصنيع ” حقيقة الأمر، حيث قال: ” ما أحب أن أقوله للجميع إن المدرب سيقود الفريق في النهائي المنتظر، وبعون الله سيستمر معنا الموسم المقبل ” .

وأشار رئيس نادي الإتحاد، إلى أنه رغم أمنياته في بقاء ” سييرا ” ، إلا أن رغبته هي التي ستحسم أمر بقائه وتحديدًا بعد لعب نهائي كأس الملك، مؤكدًا أنه في كل الأحوال سيُحترم قراره.

وأوضح ” الصنيع ” ، أنه خطط نادي الاتحاد للموسم المقبل، ستكون مفرحة للجماهير، لافتًا إلى أن هناك عمل كبير يجري حاليًا باطلاع من قبل تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك على أن يبدأ ظهور كل شيء بداية من نهائي أغلى البطولات في المملكة.

فيما أشار رئيس الإتحاد، إلى أن الفريق خلال الوقت الحالي، يمضي قدمًا نحو تحضيراته للنهائي، قائلًا: ” لا نرغب في بعثرة تفكير اللاعبين بأي أمور أخرى سوى التحضير للفيصلي، حتى يظهروا في قمة جاهزيتهم للموعد الكبير ” ، مبينًا أن هذا الأمر هو الأهم.