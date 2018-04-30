” تعليم الرياض ” : سنوفر الخدمات الغذائية لطلاب التربية بما يحفظ سلامتهم

حمود العنزي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على أهمية اكتمال أعمال التغذية المدرسية، بمعاهد التربية الخاصة للبنين والبنات قبيل انطلاق اختبارات للعام الدراسي ” 1438- 1439هـ ” المقررة في 20 شعبان 1439هــ.

وفي هذا السياق، قال حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطق الرياض، أن الإدارة حريصة على توفير الخدمات المدرسية المناسبة لطلاب التربية الخاصة، ومنها التغذية المدرسية مع وضع كافة الاشتراطات التي تحفظ سلامة وصحة الطلاب.

من الجدير بالذكر أن الإدارة أصدرت عددًا من التعاميم المتضمنة للعديد من الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية التغذية والمقاصف، معلنه أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات، في حال وجود أي مخالفة.