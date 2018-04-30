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بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث بطريقة طريفة

بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث بطريقة طريفة
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بطريقة طريفة عن حقيقة حملها في مولودها الثالث ، خلال مقابلة تليفزيونية عقب إحياءها حفل غنائي بدبي .

وأكدت نانسي ، أن حملها لا يتعدى كونه إشاعات فارغة، ونظرت بعدها إلى بطنها وفستانها وقالت للمذيع صبحي عطري بطريقة طريفة: ” شوف انا حامل شي ” ، لتنفي الامر بشكل نهائي.

وعلقت عجرم أيضاً على لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” وأكدت وجود انسجام وتناغم بينهما، لافتة إلى أن النجم محمد حماقي هادئ ومع نفسه.


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