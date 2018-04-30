” الشورى ” يستدعى وزير التعليم.. ومواطنون: الجرب أبرز إنجازاته

علي القحطاني(صدى):

يعتزم مجلس الشورى، استدعاء وزير التعليم أحمد العيسى خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشته حول بعض الملفات والقرارات التي لاقت أصداء واسعة مؤخرًا.

وكشفت مصادر أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها والاستفسار عنها بعد استدعاء الوزير هي ” إجازات المعلمين، التأمين الصحي، خصخصة مدارس التعليم العام، وساعة النشاط ” ، باعتبارهم أبرز 5 قرارات للوزارة لاقت أصداء واسعة.

وفي المقابل دشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” العيسي تحت قبهالشوري “، مرحبين بهذه الخطوة من المجلس في ظل الاعتراض على بعض قرارات وزير التعليم وعدم وجود تحسن ملحوظ في المنظومة التعليمية.

وأوضح أحد المغردون أن مشاكل الوزير تتمثل في ” اخطاء في المناهج، مشاكل مع منسوبي التعليم، مشاكل مع الإعلام، قرارات ارتجالية وساعة نشاط، الجرب، صيانة المباني، والتعسف في القرارات والدكتاتورية والمركزية ( الغبار ) “.

كما استنكر آخر قرارات وزير التعليم، قائلًا ” إنجازات العيسى في التعليم: انتشار الجرب، التضييق على الخريجين واقفال التخصصات التربوية، تضييع ميزانية التعليم وادلها كتاب ( صورة الملك فيصل )، ساعة النشاط الفاشلة وعدم استفادة الطلاب، محارش مع المعلمات والمعلمين، وسفريات ! “.

فيما طالب آخر بضرورة مناقشة عودة الإداريين في المدارس في تاريخ 16/11، معلقًا ” على أي أساس يداومون مع الطاولات والكراسي والغبار وإلا هو بس تعنت في القرار لايحمل أي منفعة تُرجى ويسبب الخيبة والإحباط للكادر الإداري الذي لايكل ولايمل من بدايه العام الدراسي حتى آخره “.