بالصور.. جيلي تكشف عن سيارتها التجريبية ” أيكون كونسيبت ” في بكين

عادل الحربي(صدى):

تقدم شركة السيارات العالمية ” جيلي ” سيارتها التجريبية الجديدة ” Icon concept ” في معرض بكين للسيارات 2018 .

وكشفت جيلي أن هذه السيارة تستعرض ملامح تصميم الشركة في المستقبل وارتباطها بالسيارات المميزة. وتعتمد هذه السيارة على نفس قاعدة البناء التي تصنع عليها فولفو XC40 وهي سيارة كروس أوفر مدمجة تأتي بمصابيح أمامية وخلفية رفيعة بوحي شعارات اللانهائية حيث تندمج وتختفي في جسم السيارة.

كما تأتي بفتحات تهوية في غطاء المحرك وكسوة من البلاستيك وعجلات أيروديناميكية, وتشبه السيارة في الزجاج الأمامي والسقف ملامح رانج روفر ايفوك, ولكنها تأتي بجسم متميز ومختلف وأبواب تفتح لأعلى وتكشف عن مقصورة أنيقة.

وتأتي المقصورة بتصميم مميز يزيد من الرحابة الداخلية بتقليل حجم المكونات في الداخل مع عجلة قيادة بذراعين وفرش للوحة القيادة ونظام ترفيهي تقليدي وفتحات تهوية أنيقة محاطة بلمسات ميتاليك. كما تأتي بكونسول وسطي انسيابي متدفق ومقاعد خاصة بمساحات تخزين في أسفلهم ولمسات سوداء لامعة وشاحن لاسلكي للهواتف واضاءة داخلية ليد ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية بشاشتين .

كما قدمت جيلي طراز Borui GE وهي سيارة تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والذكاء ومقصورة داخلية فاخرة بفرش جلدي وتطعيمات خشبية وعدادات رقيمة ونظام ترفيهي كبير. وتأتي السيارة بنظام دفع هجين بلوج ان مطور من فولفو بمحرك من 3 أسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ومحرك كهربائي وبطارية صغيرة وناقل حركة ثنائي القابض وبما يمكن السيارة من تحقيق استهلاك وقود 1.6 لتر لكل 100 كم.