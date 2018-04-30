نجاة طفل من الانتحار ” شنقا ” في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

استقبلته طوارئ ” النور ” بين ذراعي أبيه.. محاولة انتحار طفل بمكة المكرمة

شهدت مدينة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، محاولة انتحار طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات، بربط نفسه بحبل داخل فناء منزله.

حيث قام والد الطفل بحمله بين ذراعيه، متوجهًا به لطوارئ مستشفى النور بالعاصمة المقدسة، وهو في حالة إغماء تام، وحالته خطيرة، وذلك وفقًا لما ذكره والده.

وعليه، بدأت شرطة العاصمة المقدسة التحقيق في الواقعة، للكشف عن أسباب محاولة انتحار الطفل، فيما سارع الفريق الطبي بالمستشفى بالتعامل مع الحالة، حيث تم تقديم العلاج اللازم للطفل، وتنويمه للاطمئنان على صحته.

يشار إلى أن الطفل قد تجاوز مرحلة الخطر، وتحولت حالته من حرجة إلى مستقرة.