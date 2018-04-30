بالصور.. أوجه الاختلاف والتشابه بين فولكس فاجن جيتا 2019 و جيتا 1982

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة السياارت العالمية فولكس فاجن ، عن أهم المفارقات بين سيارتيها ” جيتا 1982 ” و ” جيتا 2019 ” التي تم طرحها مؤخراً .

وأكد الشركة ، أن الشيء الوحيد المشترك بين السيارتين هنا هو اللون فقط. ومن أهم الفروقات بين السيارتين الحجم فموديل 1982 أقل في الطول بواقع 20 بوصة وفي العرض 7 بوصة والارتفاع 2 بوصة .

ولكن تبقى سعة الحقيبة الخلفية واحدة في السيارتين فيما تعتمد النسخة الحديثة على محرك 1.4 لتر بشاحن توربيني بقوة 147 حصان فيما تأتي النسخة القديمة بقوة 76 حصان فقط. كما أن السيارة الجديدة أكثر كفاءة في الاقتصاد في الوقود وتقترب في الاستهلاك من ضعف الاقتصاد في الموديل القديم كما تأتي الجديدة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات والقديمة أوتوماتيك 3 سرعات فقط.

وأي شخص قاد سيارة فولكس فاجن في تلك الفترة في الثمانينيات سيخبركم أن المكابح سيئة فيما تأتي النسخة الجديدة بنظم فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام ESC وبالتالي لم تعد تعاني من مشاكل في المكابح مع توجيه كهربائي للسيارة يجعل القيادة أسهل ومصابيح أمامية ليد وراديو ستالايت وتطبيقات و8 سماعات تابعة للنظام الصوتي Beats ونظام ملاحة وتحكم في المناخ ثنائي المناطق ومقاعد بخاصية التدفئة ومدخل USB .