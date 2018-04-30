شرطة الرياض تفك غموض مقتل فلبيني على يد آخر بسبب خلافات مالية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء السبت الموافق ١٤٣٩/٨/١٢ هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن وقوع جريمة قتل بظروف غامضه (لمقيم فلبيني الجنسية /٥٠ عاماً) بداخل مقر سكنه بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض , وبالانتقال لموقع الحادثة ومعاينة الجثمان وجد المجني عليه منكباً على وجهه وقد تعرض لــ (١١) جرحاً طعنياً تمركزت حول الرقبة والرأس نتج عنها وفاته.

وعلى الفور باشرت الجهات المختصه بشرطة المنطقة مهامها في جمع المعلومات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لكشف غموض الحادثة , التي أشارت من خلالها الدلائل إلى وجود صلة بين المجني عليه وأحد الأشخاص من بني جلدته إثر عمليات إقراض ورهون مالية. وأسفرت الجهود – بفضل الله – من كشف هويته والقبض عليه (مقيم فلبيني الجنسية/ ٤٢ عاماً) وقد أقرّ الجاني بارتكابه الحادثة معللاً ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.