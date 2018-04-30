أبشع جريمة إنسانية ارتكبتها إيران خلال حربها مع العراق

واشنطن(صدى):

أوضح تقرير عالمي، كشفت عنه وكالة ” أسوشيد برس ” الأمريكية، أن إيران قامت بتدمير وإعادة تطوير لمواقع المقابر الجماعية التي شهدت على جرائم حرب عام 1988 م؛ والتي انتهت بمقتل 5 آلاف شخص.

ووفقًا لما جاء بالتقرير، فإنه استطاع تحديد أكثر من 120 موقعًا في إيران، يُعتقد أنها كانت تستخدم مقابر جماعية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن التقرير يركز على سبعة مواقع أساسية تحتوي على شهادات موثوق بها، وتم توثيقها بالصور والفيديوهات ولقطات من القمر الصناعي.

وكشف التقرير أن هذه المقابر تحوي أولئك الذين قُتلوا في عمليات إعدام؛ جاءت في نهاية حرب إيران الطويلة مع العراق، والتي بدأت عام 1980، وبعد مرور 9 سنوات.

وقُتل مليون شخص على الأقل في موجات اعتداء غير إنسانية من إيران وعمليات اعتداء غير إنسانية من إيران وعمليات اعتداء بالأسلحة الكيميائية وغيرها.

من الجدير بالذكر، أن النظام الإيراني اتخذ إجراءات؛ لطمس معالم تلك المقابر، سواء عن طريق التجريف أو بناء ألواح خرسانية، ومباني أو طرق فوق المقابر الجماعية، بالإضافة لتحويل بعضها لمقالب نفايات.