3 مقاطعات من ” بن قنة ” في دقيقتين.. و ” الخزاعي ” يواصل لجم قطر

طلال الضوي(صدى):

في مداخلة جديدة للأكاديمي والمحلل السياسي، صباح الخزاعي، مع قناة الجزيرة القطرية، واصل ” الخزاعي ” هجومه على القناة وفضح أكاذيبهم، كانت هذه المرة مع المستأجرة خيجة بن قنة.

وعلى الرغم من مقاطعته إياه خلال المداخلة باستمرار، إلا أن ” الخزاعي ” كشف الأكاذيب التي وردت بالتقرير الذي أعدته القناة عن المملكة، مؤكداً أنها غير صحيحة.

ولمَّحت الجزيرة في تقريرها، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تملي على المملكة ما يجب أن تفعله وخاصة تجاه الأزمة الخليجية، الأمر الذي علَّق عليه ” الخزاعي ” قائلاً:” تقريركم غير صحيح وسياسي ليّ الذراع والإملاءات على السعودية لا تفيد ” .

وقاطعت ” بن قنة ” حديث ” الخزاعي ” وقالت له إن رسالة ” بومبيو ” واضحة إلى الدول المقاطعة لقطر بأن ” كفى ” في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وردَّ ” الخزاعي ” أن وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو صرَّح بأن المنطقة العربية تحتاج إلى إنهاء الأزمة الخليجية، ولم يقل ” يجب عليكم حل الأزمة ” ، وهنا قاطعته مرة أخرى قائلة أن الظرف الجيواستراتيجي الذي تمر به المنطقة يحتاج إلى الوحدة الخليجية.

وقال ” الخزاعي ” إن القضية الخليجية هي قضية داخلية بحتة، ويجب أن يتم حلها من الداخل، مؤكداً أن لا تركيا ولا إيران يجب أن يتدخلوا فيها في إشارة إلى أن قطر تحاول أن تدخلهم في هذه الأزمة.

وأكد أنه يجب أن تحدث تنازلات متبادلة، أفضل من أن يتم التنازل إلى أمريكا أو قطر أو إيران، مشدداً في نهاية حديثه أن لا ” ترامب ” ولا ” بومبيو ” يستطيعا لي ذراع المملكة أو التحالف العربي.