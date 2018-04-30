الشريان: ” SBC ” ستلفت انتباه المشاهدين من أول يوم للبث

عادل الحربي(صدى):

صرَّح داوود الشريان، المدير التنفيذي لقناة ” SBC ” ، بأن إطلاق القناة سيتزامن مع إطلاق موقع القناة تحت اسم ” شاشتكم ” ، مؤكداً أنها تهدف لأن تصبح الأولى.

وأكد ” الشريان ” ، أن إدارة القناة تسعى لأن تبهر وتلفت انتباه المشاهدين من أول يوم للبث، مشيراً إلى أن 40% من الخطة التنفيذية سيقدم خلال شهر رمضان المبارك.

أما بالنسبة لموقع القناة، فأوضح ” الشريان ” ، أنه سيحرص على نشر المحتوى الذي يقدمه شباب السوشيال ميديا؛ لافتاً إلى أن الـ3 مليارات ريال الي تصرف سنوياً على المحتويات الإعلامية، أولى بها مواطني المملكة وشبابها.

يذكر أن هذا الحديث جاء خلال لقاءه بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بعد إعلان القناة الذي أحدث ضجة في العديد من الأوساط، والذي حمل عنوان ” غصب ” و ” غصب تحبها ” .