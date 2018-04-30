الجاسم: معسكر ماربيا يرفع جاهزيتنا الفنية قبل المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أوضح تيسير الجاسم لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي أن معسكر ماربيا يعمل على رفع جاهزية اللاعبين قبل مواجهات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل.

وصرّح ” الجاسم ” على حساب المنتخب على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” المعسكر الحالي المقام في ماربيا مهم جداً لأنه يعمل على رفع جاهزيتنا اللياقية قبل الوصول إلى كأس العالم، وكذلك المباريات الودية ستضعنا في حال فنية تتناسب مع أهمية الحدث. ”

وتابع لاعب الأخضر: ” يهمنا أن نصل إلى كأس العالم بوضع فني جيد لأننا نريد تقديم الكثير، والمباريات الودية التي سنخوضها والمعسكرات كذلك ستساعدنا في تحقيق ذلك. ”