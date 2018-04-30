الجاسم: معسكر ماربيا يرفع جاهزيتنا الفنية قبل المونديال
أوضح تيسير الجاسم لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي أن معسكر ماربيا يعمل على رفع جاهزية اللاعبين قبل مواجهات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل.
وصرّح ” الجاسم ” على حساب المنتخب على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” المعسكر الحالي المقام في ماربيا مهم جداً لأنه يعمل على رفع جاهزيتنا اللياقية قبل الوصول إلى كأس العالم، وكذلك المباريات الودية ستضعنا في حال فنية تتناسب مع أهمية الحدث. ”
وتابع لاعب الأخضر: ” يهمنا أن نصل إلى كأس العالم بوضع فني جيد لأننا نريد تقديم الكثير، والمباريات الودية التي سنخوضها والمعسكرات كذلك ستساعدنا في تحقيق ذلك. ”
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