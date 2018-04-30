” القحطاني ” يحتار بين ناديين ويختار موعد مباراة اعتزاله

ماجد محمد(صدى):

يرغب اللاعب ياسر القحطاني، المعتزل مؤخراً، في إقامة مهرجان اعتزاله أواخر السنة الميلادية.

وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب، أن ” القحطاني ” حدَّد هذا الموعد لمباراة اعتزاله؛ لسهولة اختيار النادي الذي سيخوض المباراة.

وكشفت أنه يختار بين فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، خاصة في حال نجح ليفربول في تحقيق كأس دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن يقرر القحطاني الفريق بعد مونديال روسيا 2018.

يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، كان قد أعلن تكفله بحفل اعتزال القحطاني بعد إعلان الأخير اعتزاله الملاعب عقب مسيرة كروية حافلة استمرت 14 عامًا.