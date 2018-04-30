الاستئناف تؤيد صرف النظر عن حكمين أحدهما عقوق والآخر تحرش

نايف السالم(صدى):

أيَّدت محكمة الاستئناف، حكميْن صادرين من المحكمة الجزائية في جدة، صرفت النظر بموجبهما عن دعوييْن تتعلق بعقوق الوالدة، وتحرش شاب بحدث.

وفي الدعوى الأولى، كانت سيدة قد تقدَّمت بها اتهمت فيها ابنها بأنه اعتدى عليها بالضرب مرتين في الشارع والمنزل، وأنه مدمن مخدرات، و قد عالجته في المستشفى إلا أنه عاود التعدي عليها وعقوقها.

وطالبت السيدة بمجازاة ابنها شرعًا، وكف شره عنها، وبالفعل اعترف الشاب بارتكابه هذه الأفعال معرباً عن ندمه أمام المحكمة، لكنه بات يذكر أمام المحكمة كلامًا وإجابات غير مفهومة، مشيراً إلى أنه مسحور ويتعرض للضرب خلال نومه من قبل مجهول لا يراه.

من جانبها شكَّت المحكمة في سلامة قواه العقلية الأمر، وباطلاعها على التقارير الطبية في ملف الدعوى ” لم يثبت لها أهلية المتهم ” ، لتقرر أنه غير مسؤول جنائيا عن تصرفاته، ويتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم واكتسب القطعية.

وفي الدعوى الثانية، تقدَّمت النيابة بها متهمة مواطناً بالتحرش بحدث ومحاولة احتضانه والسلام عليه بشكل غير لائق في ملعب الجوهرة، دون وجود أي علاقة ورابط أسري بينهما.

وتبيَّن لدى المحكمة أن المتهم يعاني من اختلالات ومرض نفسي بموجب تقارير طبية،وأصدرت حكمها برد دعوى المدعي العام لانعدام المسؤولية الجنائية في حق المتهم؛ لكونه يعاني من قصور في القدرات المعرفية.