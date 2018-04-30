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أنت في الجنة وأنت في النار!



عقول قد تجرأت للحكم على كل شيء تراه في الحياة ، ونفوس قد تقسمت لقطبين مختلفين ، ذاك يرى أن صاحبه مستحق للرحمة ودخول الجنة ، وذاك يرى أنه للنار ذاهب لا محالة بسبب أفعاله ، حكموا وكيف حكموا؟ بلا دليل ولا سند ، وإنما على تصورات قد سبقت عن ذلك الشخص ، وكلهم على خطأ ، ولم يروا تلك الآية النبراس في القرآن الكريم قال تعالى: “إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء..الآية” (النساء:48) .

مادام لم يشرك بعبادة الله ولم يكفر به ، فإن الله قد يغفر له بعمل قد قدمه ، فلماذا الحكم على هذا وذاك بجنة أو نار؟ بل من خولك لتحكم للناس؟ ما هذه العقول التي تجرأت لتحكم للناس؟ لا تحكم على أحد ، وعليك بذاتك أولا فأصلحها واستقم واعبد الله كما أمرت ، ولا تحكم على أحد ، إنما لك الأمر بالمعروف بالتي هي أحسن ، والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن ، وليس لك في غير ذلك من شيء ، اجعل من يرى أفعالك يطمع في دخول دينك لا العكس .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 33 دقيقة

أخرجَ البُخاريُّ في صَحيحِهِ عنْ أبي الأسودِ – رحمه اللهُ – : قال : أتيتُ المدينةَ وقد وقعَ بها مرضٌ، والناسُ يموتون موتا ذَرِيعا ، فجلستُ إلى عمرَ بن الخطاب ، فمرُّوا بجنازة ، فأثْنَوا عليها خيرا ، فقال عمرُ : وجبَتْ ، قال : ومَرُّوا بأخرى ، فأثنَوا عليها خيرا ، فقال : وجبت، ثم مَرُّوا بثالثة فأُثنيَ على صاحبها شرّ ، فقال : وجبتْ، قال أبو الأسود : فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، ما وجبتْ ؟ قال : كما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «أيُّما مسلم شهد له أربعةُ نفَر ٍبخير أدخله الله الجنةَ ، قال : فقلنا : واثنان ؟ قال : واثنان ، قال : ثم لم نسأله عن الواحدِ .

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