” النقل العام ” تحدد الحد الأقصى لعمر تشغيل مركبات التأجير

علي القحطاني(صدى):

أعدت الهيئة العامة للنقل، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لممارسة تأجير السيارات، والتي حددت عمر تشغيل مركبات التأجير بأربع سنوات كحد أقصى.

ومن جانبه، أرجع المهندس عثمان العثمان، مدير خدمات تأجير السيارات بالهيئة، تحديد عمر تشغيل المركبة للتأجير بأربع سنوات، إلى أن المركبة المخصصة للتأجير تستهلك أكثر من غيرها من المركبات.

وأشار ” العثمان ” ، إلى أن الهيئة ستصدر بطاقات تشغيل لمركبات التأجير، لتسهيل مراقبة وصيانة سيارات التأجير والفحص الدوري، ومعرفة إحصاءاتها، لافتًا إلى أن منشآت التأجير لن تكون ملزمة بوضع ملصق تعريفي للمركبة.

يشار إلى أنه قد جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها هيئة النقل العام بغرفة جدة، مؤخرًا، وذلك بحضور المهندس معيض السعيد، مدير إدارة التراخيص بالهيئة .