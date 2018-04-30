وظائف شاغرة بهيئة ” المساحة الجيولوجية ” بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجدة، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين عن طريق التعاقد؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– كيميائي

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الكيمياء.

– أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– طيار هليكوبتر

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في علوم الطيران أو دبلوم طيران معتمد.

– أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– أن يكون حاصلاً على جميع رخص الطيران المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني” GACA ” ومنظمة الطيران الفيدرالي الأمريكي ” FAA ” .

– لديه 500 ساعة طيران على الطائرات العامودية، كحد أدنى ويفضل أن تكون على طائرة BELL206 أو BELL429.

– لديه معرفة كافية بأنظمة وقوانين الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

– مشرف أمن وسلامة الطائرات

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في علوم الطيران مع تخصص في سلامة الطائرات أو دبلوم في أمن وسلامة الطائرات.

– أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– لديه دورات تدريبية معتمدة في سلامة الطيران.

– لديه معرفة كافية بأنظمة وقوانين الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

– لديه خبرة سنتين أو أكثر في نفس المجال.

وناشدت الهيئة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ الإعلان، عبر الرابط التالي:هنا.