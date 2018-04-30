بالفيديو.. رجل يسقط من الطابق العاشر رافضا الاستسلام للشرطة

موسكو(صدى):

رفض رجل روسي الإستسلام للشرطة ، وقفز من الطابق العاشر ، ما اسفر عن وفاته في الحال .

وكان دخل الضباط ، الشقة وحاولوا سحب الرجل، لكنه الأخير رفض التعاون معهم وسقط من ارتفاع 33 مترًا.

وكشفت الشرطة في تعليقها على الواقعة ، أن الرجل كان يتشاجر مع امرأة في مبنى سكني في كراسنويارسك، وعندما فتحت سيدة باب شقتها لمتابعة الشجار، دخل الرجل شقتها، حيث رفض الرحيل واتصلت بالشرطة.

وعندما وصل الضباط، حاول الهرب من نافذة، حيث أمسك الضباط بمعصميه لكنهم لم يتمكنوا من سحبه عندما ركلهم بشراسة، وسقط من النافذة.