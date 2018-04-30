محاكمة مواطن متهم بالإخلال بالأمن العام في الرياض

حمود العنزي(صدى):

قامت المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، بعقد جلسة نظر دعوى ضد مواطن؛ لتستره على إدخال أسلحة وأحزمة ناسفة بقصد الإخلال بالأمن.

وعن لائحة التهم التي وجهتها النيابة العامة للمواطن، تمثلت في الآتي: ” الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والتواصل معه، التستر على إدخال أسلحة للملكة وأحزمة ناسفة، اشتراكه بمسح الطريق خلال نقل الأسلحة ” .

وشملت التهم الموجهة إليه أيضًا، أخذ التعليمات عبر برامج التواصل الاجتماعي من التنظيمات الضالة، وشراء مسدس بدون ترخيص، بالإضافة لاشتراكه في قنوات إلكترونية؛ للتواصل مع التنظيم وتأييد داعش وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.

كما نسب إليه تهمة تكفير حكومة المملكة ورجال الأمن، وتمويل الأمن والإرهاب؛ من خلال إيصال مبالغ مالية للتنظيم.