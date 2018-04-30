” التقاعد ” : معاش ورثة العسكريين يوزع بالتساوي على المستحقين

حمود العنزي(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس الأحد، أنها لم تقدم أي قروض شخصية لمنسوبيها، لافتة إلى أن معاش ورثة المتقاعدين العسكريين توزع بالتساوي على المستحقين بالنظام.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المستفيدين من معاشات التقاعد ارتفع إلى 482 ألفًا حتى نهاية 2017 مقارنة بـ 459 ألفا في 2016 و415 ألفًا في عام 2015، كما أنه لم يكن يتجاوز 195 ألفا في 2007.

وفي نفس الجانب، أشارت التقاعد إلى أن التعديل الذي تم تطبيقه بالمؤسسة هو موعد الصرف بالميلادي فقط في 25 من كل شهر، بينما يتم حساب معاشات المستفيدين وفترة خدمتهم بناءًا على التقويم الهجري.