” البنوك السعودية ” ترد على مخاوف استخدام البطاقات الائتمانية

عادل الحربي(صدى):

صرح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة، بأنه لا يوجد مخاوف أمنية على بيانات البطاقة الائتمانية وبطاقات الدفع المصدرة من المملكة.

وأكد ” حافظ ” أن بطاقات الدفع عمومًا التي تصدرها البنوك السعودية، والتي من بينها البطاقات الائتمانية، تتمتع بخصائص أمنية معلوماتية عالية المستوى.

وهناك بعض النصائح التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها؛ للحفاظ على أمن بيانات البطاقات الائتمانية عند الاستخدام، كـ ” عدم إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقة لجهات غير موثوقة، المحافظة على البطاقة الائتمانية في مكان آمن، الإبلاغ فورًا في حال ضياع البطاقة أو سرقتها، عدم السماح للآخرين باستخدام البطاقة أو مشاركتهم بالأرقام السرية، عدم تصوير البطاقة ومشاركتها مع الاخرين في مواقع ” .