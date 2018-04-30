” البنوك السعودية ” ترد على مخاوف استخدام البطاقات الائتمانية
صرح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة، بأنه لا يوجد مخاوف أمنية على بيانات البطاقة الائتمانية وبطاقات الدفع المصدرة من المملكة.
وأكد ” حافظ ” أن بطاقات الدفع عمومًا التي تصدرها البنوك السعودية، والتي من بينها البطاقات الائتمانية، تتمتع بخصائص أمنية معلوماتية عالية المستوى.
وهناك بعض النصائح التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها؛ للحفاظ على أمن بيانات البطاقات الائتمانية عند الاستخدام، كـ ” عدم إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقة لجهات غير موثوقة، المحافظة على البطاقة الائتمانية في مكان آمن، الإبلاغ فورًا في حال ضياع البطاقة أو سرقتها، عدم السماح للآخرين باستخدام البطاقة أو مشاركتهم بالأرقام السرية، عدم تصوير البطاقة ومشاركتها مع الاخرين في مواقع ” .
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4282 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعرفها ولا استخدمها ماعندي الا كاش يد بيد
جاتني بطاقات كثيرة من البنوك وارفضها
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3457 ] نشر منذ 1 ساعة
البطاقات الإتمانيه لاغنى عنها بعد الله -خصوصا في حالة السفر-حمل النقد في الخارج اخطر مما تتوقعون-والكثير جرب ذلك-