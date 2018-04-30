فيديو مروع لمذيع يضع دودة في أذنه لتنظيفها
أثار مذيع بي بي سي ” ويل ميلارد ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو وهو يسمح لزعيم قبيلة ” كوروواي ” النائية في غينيا الجديدة بوضع دودة في أذنه لتنظيفها من الشمع ، أثناء تصوير برنامجه الوثائقي واكتشاف حياتهم .
يٌشار إلى أن القبيلة تعيش في الغابة منذ 40 عاما فقط، وتكيفت مع العالم الحديث إلا أنها لا تزال تحتفظ ببعض الطقوس الغريبة.
وفي الفيديو، ظهر زعيم القبيلة يضع دودة في أذن ميلارد، حيث بدأ يشعر بالألم.
ترك المذيع الدودة في أذنه لمدة 15 ثانية، ويمكن سماعه يقول إنه يمكنه سماع الدودة تأكل شيئا، في حين رد زعيم القبيلة قائلا إنه بعد خروج الدودة سيزول الألم.
في نهاية المطاف، خرجت الدودة من أذن ميلارد بمجرد أن امتلأت معدتها من شمع الأذن.
يشار إلى أن ميلارد، وهو كاتب وباحث، قضى سنوات في إندونيسيا وغينيا الجديدة، وتعلم أثناء إقامته في غينيا اللغات المحلية ودرس التجارة بين القبائل ، وفاز بعدد من الجوائز لتفانيه في التعرف على المنطقة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 3 ساعات
لقد اشقيت
عقلك بنفسك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46421 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن ماعندهم قطن لتنظيف الأذن ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 3 ساعات
طريقه مجربة لتنظيف الإذن من الشمع زيت الزيتون
قطره والا قطرتين في الأذن وتخليها دقيقتين او ثلاث والامور في السمبتيك
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 3 ساعات
سيدي الكريم السعودي اسعد الله ايامك بكل خير وسعادة
لطفا اسمح لي ان اخالفك الرأي فقد خانتك دقة المعلومة وان كنت اعلم
علم اليقين انك تريد إيصال الخير ولكنك غلطان بهذهـ النصيحة
عزيزي التهاب الاذنين ناتج عن فطريات بكتيريا جراثيم
ينصح مراجعة الطبيب اخصائي اذن فورا
لأنه تختلف حالات الإ لتهاب من شخص الى آخر
صحيح زيت الزيتون ذكره الله في كتابه الكريم وله فوائد صحية
في الغذاء للجسم لكن الأذنين الأطباء ينصحون عدم استعماله نهائيا
ويحذرون من فعل ذلك لما له آثار خطيرة خاصة ع طبلة الأذن
وضرره سواء قليل او كثير القطرات هو سواء
بل يجب ع المريض مراجعة احصاء اذن لكي يقوم هو بتنظيفها وتعقيمها
تحياتي للجميع