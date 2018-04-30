فيديو مروع لمذيع يضع دودة في أذنه لتنظيفها

متابعات(صدى):

أثار مذيع بي بي سي ” ويل ميلارد ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو وهو يسمح لزعيم قبيلة ” كوروواي ” النائية في غينيا الجديدة بوضع دودة في أذنه لتنظيفها من الشمع ، أثناء تصوير برنامجه الوثائقي واكتشاف حياتهم .

يٌشار إلى أن القبيلة تعيش في الغابة منذ 40 عاما فقط، وتكيفت مع العالم الحديث إلا أنها لا تزال تحتفظ ببعض الطقوس الغريبة.

وفي الفيديو، ظهر زعيم القبيلة يضع دودة في أذن ميلارد، حيث بدأ يشعر بالألم.

ترك المذيع الدودة في أذنه لمدة 15 ثانية، ويمكن سماعه يقول إنه يمكنه سماع الدودة تأكل شيئا، في حين رد زعيم القبيلة قائلا إنه بعد خروج الدودة سيزول الألم.

في نهاية المطاف، خرجت الدودة من أذن ميلارد بمجرد أن امتلأت معدتها من شمع الأذن.

يشار إلى أن ميلارد، وهو كاتب وباحث، قضى سنوات في إندونيسيا وغينيا الجديدة، وتعلم أثناء إقامته في غينيا اللغات المحلية ودرس التجارة بين القبائل ، وفاز بعدد من الجوائز لتفانيه في التعرف على المنطقة.