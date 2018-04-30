حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل النشاط التجاري

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، كيفية الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري في الحساب، لافتًا إلى أن النشاط التجاري أحد أنواع الدخل التي يلزم الإفصاح عنها، ويشمل العوائد الناتجة من كافة أشكال الأنشطة التجارية، وعوائد الأصول العقارية، والاستثمارات المالية، وعوائد الأعمال الحرة.

وأشار حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يتم الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو أي دخل غير ثابت ” المتذبذب ” ؛ حيث أنه يتم إدخال معدل المتوسط الشهري إلى آخر 12 شهر.

وأضاف الحساب أنه يتم الإفصاح عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن، وتعبئة واستكمال الطلب ثم إضافة دخل من نشاط تجاري، ثم الإفصاح عن الدخل من النشاط، لافتًا إلى أن عدم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه يتسبب في عدم أهلية رب الأسرة أو التابع.

وأكد حساب المواطن إلى أنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من دعم حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من النشاط، وانطباق شروط البرنامج وآلية الاستحقاق عليه.