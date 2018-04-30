بالفيديو..مشجع يوجه سؤالًا لتركي آل الشيخ عبر وصلة غنائية

علي القحطاني (صدى):

طرح شاب سؤالا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، من خلال وصلة غنائية.

وقال الشب في سؤال: ” تسمح باستفسار يا معالي المستشار خايف أتكلم يابو ناصر يحوشني النهار، أمري لله وعلى الله وداعا يا أهل الديار أجيكم تاج على راسي ولا تلقوني بشهار، يا معالي المستشار خذ سؤالي السومة باقي ولا ودعنا وطار ” ؟.

ومن جانبه علق ضيوف برنامج ” الخيمة ” على مقطع الأغنية ، مؤكدين جمال صوت الشاب، وأوضح مقدم البرنامج أن الهيئة العامة للرياضة أبلغت إدارة البرنامج أن المستشار تركي آل الشيخ وجه دعوة للشاب لمقابلته.