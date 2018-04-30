بالفيديو..مشجع يوجه سؤالًا لتركي آل الشيخ عبر وصلة غنائية
طرح شاب سؤالا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، من خلال وصلة غنائية.
وقال الشب في سؤال: ” تسمح باستفسار يا معالي المستشار خايف أتكلم يابو ناصر يحوشني النهار، أمري لله وعلى الله وداعا يا أهل الديار أجيكم تاج على راسي ولا تلقوني بشهار، يا معالي المستشار خذ سؤالي السومة باقي ولا ودعنا وطار ” ؟.
ومن جانبه علق ضيوف برنامج ” الخيمة ” على مقطع الأغنية ، مؤكدين جمال صوت الشاب، وأوضح مقدم البرنامج أن الهيئة العامة للرياضة أبلغت إدارة البرنامج أن المستشار تركي آل الشيخ وجه دعوة للشاب لمقابلته.
” يا معالي المستشار خذ سؤالي السومة باقي ولا ودعنا وطار ”
و الهيئة توجه الدعوة لمقابلة معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة
#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/dy38JiIyQa
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
شيخين1[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 15 دقيقة
والله ان تركي ال الشيخ استحوذ على قلوب وحب الرياضين الكبير قبل الصغير وسوى الي ماتسوى من عشرات السنين اهنيك يابو ناصر من اعماق قلبي بحب الناس والله يوفقك