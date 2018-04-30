بالفيديو..مريضة فشل كلوي تروي تجربتها مع العلاج الشعبي

علي العنزي(صدى):

كثيرًا ما يتوهم الأشخاص بفكرة العلاج الشعبي، ويلجأون له، وبهذا الصدد روت مواطنة كانت مريضة بالفشل الكلوي، تجربتها مع العلاج الشعبي، قبل أن تقوم بزراعة الكلى.

وأوضحت المواطنة وتدعى أمجاد الرشيدي ،لبرنامج ” تم ” ، أنها كانت تغسل كليتها بشكل دائم، وأن أحد المعالجين الشعبيين أوهمها بأن علاجها عنده، وسيغنيها عن الغسيل الكلوي.

وذكرت الرشيدي أنها توقفت بالفعل عن غسيل الكلى لمدة 25 يوما، وأخذت العلاج، لافتة إلى أن مرضهازاد وارتفعت نسبة السموم والسوائل بجسمها، وعادت للغسيل بصورة مكثفة.