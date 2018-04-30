مكافأة شهرية للطلاب المتدربين بالقطاع الخاص في ” التدريب الصيفي “

علي القحطاني (صدى):

بهدف تمكين الشباب السعودي من الدخول لسوق العمل، وتقديم فرص تدريبية أفضل للطلاب خلال فصل الصيف، أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” لمنشآت القطاع الخاص تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديهم أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي ” صيفي ” إلكترونيًّا.

ويتم تدريب الشباب على رأس العمل، أو في جهات التدريب المعتمدة وﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ وقيمتها 1500 ريال في الشهر كحد أدنى.

ويحصل ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ على ﻣﻜﺎﻓﺂﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ المنشأة ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﺗﺒﻠﻎ 500 ريال كحد أدنى.

يذكر أن بداية برنامج التدريب الصيفي لهذا العام ستكون بتاريخ 7 يوليو ولمدة 4 أسابيع.