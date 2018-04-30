حالة لا ينطبق فيها شرط الانتظار للتقديم في ” حافز “

حمود العنزي (صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن وجود حالة يتم استثناؤها من شرط الانتظار للتقديم في برنامج حافز لدعم توفير فرص عمل للخريجين.

وأوضح الصندوق أن المرافق العائد من الخارج، مستثنى من شرط الانتظار، حيث يشترط مرور 6 أشهر من تاريخ التخرج للتقديم في البرنامج، و3 شهور أخرى من أجل التحقق من الأهلية قبل الموافقة على الصرف.

وأشار إلى أن برنامج ” تمهير ” لا يشترط مرور أي فترة زمنية للتقديم له بعد التخرج، وأن صرف المستحقات يتم بناء على الحد الأدنى من متطلبات الحضور الذي تعتمده المؤسسة المستضيفة للتدريب.

ويحصل الملتحق ببرنامج حافز على 2000 ريال شهريًا لمدة عام واحد من أجل مساعدته في رفع قدراته وتأهيل نفسه للانضمام إلى سوق العمل.