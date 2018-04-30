بالفيديو..والد الطالب المعنف والمصاب بإنزلاق فقراته يُكذب تعليم عسير

ابها(صدى):

على خلفية اتهام أب لمعلم بخميس مشيطط باعتدائه على ابنه ، متسببًا في إصابته بإنزلاق في فقرات رقبته، وبعدما نفى المتحدث الرسمي لتعليم عسير الواقعة، روى الأب تفاصيل جديدة متمسكاً باتهاماته ضد المعلم.

وأكد والد الطالب المُعنف، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الراصد ” أن وضع ابنه الآن صعب، وأنه يحتاج إلى استشاري مخ وأعصاب.

وأشار الأب إلى أن المعلم قام بتعنيف ابنه لفظيا وجسديا أكثر من سنة ، مؤكدًا أنه معلم معروف بعنفه على كل الطلاب وليس أبنه فقط.

ولفت إلى أنه تقدم بشكوى لإدارة التعليم ولم تتم الاستجابة لشكواه حتى الآن.

يذكر أن محمد الفيفي، المتحدث الرسمي لتعليم عسير، كان قد نفى الواقعة، وأنه بعد الهجوم على المعلم والمدرسة والإدارة، أثبتت النتائج النهائية للتقرير الذي رفعته اللجنة، أن الطالب لم يتعرض للضرب داخل المدرسة نهائيًا، لافتًا إلى أن كل ما تم تداوله بشأن هذه الواقعة أو الوقائع السابقة التي تعرض لها الطالب، لم تثبت إطلاقًا وليست لها أساس من الصحة.

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