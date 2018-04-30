عضو شورى: ننتظر صدور نظام مكافحة التحرش قبل موعد قيادة المرأة للسيارة

حمود العنزي (صدى):

أكدت عضو مجلس الشورى مستورة الشمري، أنهم في الوقت الحالي في انتظار صدور نظام مكافحة التحرش قبل موعد قيادة المرأة للسيارة، في تاريخ 10-10-1439هـ موضحة أنه سيتم الإعلان عن الموعد قريبا.

وأرجعت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مستورة الشمري، أن المجلس لا يزال ينتظر وصول مشروع النظام الذي عملت عليه وزارة الداخلية لدراسته والاجتماع بمندوبي الوزارة لمزيد من النقاش والتمحيص والخروج بنظام متكامل.

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