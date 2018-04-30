” القصبي ” يقصف جبهة عزمي بشارة ويخرسه
أخرس الفنان ناصر القصبي، عزمي بشارة مستشار الحكومة القطرية، و عضو الكنيست الإسرائيلي؛ الذي سخر من مشاريع الترفيه في المملكة.
وقال ” القصبي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بل هي سياسة تسلية وترفيه وخبز وازدهار قادم بقوة.. ومُت بغيظك ” .
يجدر الإشارة إلى أن عزمي بشارة يستمر في محاولاته لتشويه سمعة المملكة والدول العربية المكافحة للإرهاب منذ إعلانها مقاطعة قطر.
صقر🦅[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة
ناصر القصبي إبداع يفوووق الخيال💋🌺💓💗💖🥀
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10257 ] نشر منذ 1 ساعة
حبيب قلبي صقر🦅 . كيف أصبحت . الله يسـعِد صباحِـك بالنور وألسرور .💚.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46414 ] نشر منذ 59 دقيقة
فأر سد مأرب ، او عزم البثاره .. يريد تشتيت الدول العربيه والإسلاميه ايضا ,,
,, لأنه يهودي الهوى والهويه ، زرعته الموساد لهذا الغرض ، ووجد المناصره من خونة قطر ، في حضانة القرداوي ، يحتضنهم كما تحتضن طائر البومه صغارها ,,
,, ألا قبحهم الله جميعاً وشتت شملهم وفرق كلمتهم .. آمين ,,
صقر🦅[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 45 دقيقة
يسعد لي قلبك أخوي راعي الددسن منورنا بحضورك الله لايحرمنا طلتك الغالية
يصبحك الله بأنوار النبي🥀🥀
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10257 ] نشر منذ 20 دقيقة
يخــــوي صقر🦅 .🌺.
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تـرى ألمحــبه مـن الله وأنا محبــتي لك الله سبــحانه عطانيــها يخــــوي .