” القصبي ” يقصف جبهة عزمي بشارة ويخرسه

طلال الضوي(صدى):

أخرس الفنان ناصر القصبي، عزمي بشارة مستشار الحكومة القطرية، و عضو الكنيست الإسرائيلي؛ الذي سخر من مشاريع الترفيه في المملكة.

وقال ” القصبي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بل هي سياسة تسلية وترفيه وخبز وازدهار قادم بقوة.. ومُت بغيظك ” .

يجدر الإشارة إلى أن عزمي بشارة يستمر في محاولاته لتشويه سمعة المملكة والدول العربية المكافحة للإرهاب منذ إعلانها مقاطعة قطر.