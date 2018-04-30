شاب يورط شقيقته بجريمة قتل ويفر هاربا

ابوظبي(صدى):

أقدم شاب آسيوي على توريط شقيقته في جريمة ق تل شخصين في حادث سير ، بدولة الإمارات .

وكانت تلقت الشرطة الإماراتية بلاغاً يفيد بوفاة شخصين من الجنسية الآسيوية دهسًا في منطقة القصيص، وهروب الجاني من موقع الحادث.

وكشفت الشرطة في بيان إعلامي ، أنه لم يوجد أي شهود في موقع الحادث، ولم تتوافر أي كاميرات قريبة، لكن بخبرة خبراء الأدلة الجنائية تمّ تحديد أن لون المركبة رمادية، ومن المرآة التي عثر عليها حُدِّد نوع السيارة، فورد موديل 2006.

على الفور تمّ إبلاغ الدوريات بمواصفات المركبة، وبالفعل عثر عليها بعد ساعتين متوقفة في إحدى الساحات في منطقة الكرامة، وبالتدقيق على مالك المركبة تبين أنها سيدة من الجنسية الآسيوية، التي أنكرت علاقتها بالحادث، وأكدت أن أخاها 21 عامًا، أخذ منها المركبة .

وبالفعل تمّ إلقاء القبض عليه، واعترف بقيامه بدهس الشخصين، مؤكدًا أنه لم يكن في وعيه، وأنه خاف من المساءلة القانونية، وهرب من موقع الحادث، وتمّ تحويله إلى النيابة بعدما تبين أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية.