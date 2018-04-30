وظائف شاغرة في مركز تكامل السياحي بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “ تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 25 وظيفة شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع المركز “ شركة هادية عبداللطيف جميل لتجارة المواد الغذائية المحدودة ” ، في محافظة جدة.

وأوضح المركز أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: حامل حقائب عدد 10 وظائف، حارس أمن عدد 15 وظيفة.

وقال المركز إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2018م.

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