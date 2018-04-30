وفاة طالب دهسًا أثناء عبوره الطريق للمدرسة بالأحساء

نايف السالم(صدى):

تلقت إدارة تعليم الأحساء ، بلاغًا بوقوع حادث دهس سيارة لطالب ، خلال عبوره الطريق قبل بدء الدوام المدرسي ، مما أسفر عنه وفاة الطالب .

وأشارت مديرة إدارة الإعلام التربوي بتعليم المنطقة ، سهير بنت حمد الحواس ، إلى أن مدير عام التعليم أحمد بالغنيم ، أعرب عن تعازيه لولي أمر الطالب ، ونقل تعازي الوزير وأسرة التعليم كافة ، داعيًا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

ووجه ” بالغنيم ” الجهات المعنية ، بفتح باب التحقيق في الحادثة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة .