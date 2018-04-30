بالفيديو.. صديقات عروس يفاجئنها بزفة ” ريا وسكينة “
أشعلت عدد من الفتيات ، حفل زفاف صديقتهن العروس بزفة طريفة، على طريقة ريا وسكينة.
وظهرت الفتيات في الفيديو وهن يرتدين الملاءة والبيشة، وحملن المباخر والدفوف في أيديهن؛ ليشكلن حلقة دائرية حول صديقتهن، ويبدأن في الرقص وسط تفاعل العريس والحضور معهن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46414 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
,, شوهتوا سمعة ريا وسكينه المناضلتان .. حسب ماانكشف من روايات موثقه ,,
المر[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين
فين مناضلتين اكبر مجرمتين في التاريخ
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10257 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه. يخـــتي عليــها يخـــتي عليــهاااا للحـفـره جَـت بِـرجلــيهاااا .