بالفيديو.. صديقات عروس يفاجئنها بزفة ” ريا وسكينة “

نورة الشهري(صدى):

أشعلت عدد من الفتيات ، حفل زفاف صديقتهن العروس بزفة طريفة، على طريقة ريا وسكينة.

وظهرت الفتيات في الفيديو وهن يرتدين الملاءة والبيشة، وحملن المباخر والدفوف في أيديهن؛ ليشكلن حلقة دائرية حول صديقتهن، ويبدأن في الرقص وسط تفاعل العريس والحضور معهن.