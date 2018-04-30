وفاة ” طبيقي ” إثر سقوطه من فوق صهوة حصان بجازان

تركي السالم(صدى):

لقي الشاب عبد الله ماجد طبيقي والذي عرف عنه منذ صغره بحبه للمغامرات والحيوانات المفترسة، مصرعه بعد سقوطه من أعلى حصان هائج بإحدى محافظات جازان، حيث احتفلت به جامعة جازان منذ أيام قليلة ضمن حفل الخريجين.

ويذكر أن الجهات الأمنية رفضت تسليم جثمانه لذويه لوجود شبهة جنائية.

وقالت مصادر أنه كان قد استأذن والده للذهاب إلى محافظة العارضة شرق جازان لركوب الخيل في أحد المواقع، حيث لقي حتفه.

وأوضحت المصادر أنه تقرر دفن جثمانه بعد عصر اليوم الأحد ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية حيث اتخذت بعدم دفن جثمانه حتى عرضه على الطبيب الشرعي لوجود شبهة جنائية.