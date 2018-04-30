بالفيديو.. شقيقة ضحية الحافلة المدرسية تروي تفاصيل الحادث

عادل الحربي(صدى):

أدّت جموع من الناس صلاة الجنازة على الطفلة روان التي توفيت تحت عجلات حافلة مدرسية أمام منزلها عصر هذا اليوم في بريدة، وشيّعوها إلى مثواها، بحضور أهلها وعدد من الأقارب والجيران والمتعاطفين مع القضية.

وقالت شقيقتها رزان في تقرير بثته ” إم بي سي ” إنها كانت بصحبة شقيقتها، ورأت الحادثة تقع أمام عينيها، مؤكدة أن شقيقتها كانت متشوقة لحضور الأيام الدراسية الأخيرة، وحصولها على الشهادة.

فيما قال والدها إن السائق أخذ جثة ابنته بعد أن تم دهسها، ووضعها على عتبة المنزل، ما زاد من فاجعة أهلها الذين شاهدوا الابنة أمام أنظارهم في حالة مأساوية.