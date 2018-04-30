مشتركة ذا فويس انسكرت يدها بسبب العين والحسد

الإثنين 30
أبريل
ايتها المشاركة في زا فويس…. هل تعلمين كل ايدي الاولاد والبنات كُسرت بسبب عينيك؟ اكيد لا تدرين، ولا حتي فكّرت في ذلك. يوم ايدك انكسرت ، جزمت ان السبب العين……… ياامة ضحكت من جهل …. ولّا بلاش.
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abdul[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 59 دقيقة
ايتها المشاركة في زا فويس…. هل تعلمين كل ايدي الاولاد والبنات كُسرت بسبب عينيك؟ اكيد لا تدرين، ولا حتي فكّرت في ذلك. يوم ايدك انكسرت ، جزمت ان السبب العين……… ياامة ضحكت من جهل …. ولّا بلاش.