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  3. مشتركة ذا فويس انسكرت يدها بسبب العين والحسد

مشتركة ذا فويس انسكرت يدها بسبب العين والحسد




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 59 دقيقة

ايتها المشاركة في زا فويس…. هل تعلمين كل ايدي الاولاد والبنات كُسرت بسبب عينيك؟ اكيد لا تدرين، ولا حتي فكّرت في ذلك. يوم ايدك انكسرت ، جزمت ان السبب العين……… ياامة ضحكت من جهل …. ولّا بلاش.

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