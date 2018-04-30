رسميًا.. برشلونة بطل الدوري الإسباني للمرة الـ 25

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي برشلونة من تحقيق لقب الدوري الإسباني ، بعدما نجح في الفوز مساء اليوم على نظيره الديبور ، بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وأحرز هدف البرسا الأول فيليبي كوتينيو في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول ، ليسجل ليونيل ميسي هاتريك الفوز للفريق في الدقائق الـ 37 والـ 81 والـ 84 .

فيما سدد هدفي الديبور ، لوكاس بيريز في الدقيقة الـ 39 من توقيت الشوط الأول ، واللاعب إيمري كولاك في الدقيقة الـ 63 من الشوط الثاني .

ويتصدر برشلونة قائمة اللاليجا برصيد 86 نقطة ، مكنته من التتويج باللقب للمرة الـ 25 في تاريخه الكروي .