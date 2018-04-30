شرطة عسير تطيح بمطلوب جنائي أطلق النار على دورية أمن

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة عسير، إن أحد الدوريات الأمنية بمركز الأمواه، اشتبهت مساء اليوم الأحد، بأحد المركبات، وقامت بإيقافها لتحقيق الاشتباه.

وأشار إلى أن قائد المركبة ترجل من سيارته، ليبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن وحاول الفرار، إلا أن بعد متابعته والتعامل مع هروبه متخفيًا بأحد الأحياء السكينة، سهل على رجال الأمن مهمة محاصرته وتضييق الخناق عليه وإصابته في قدمه ليضطر إلى تسليم نفسه .

وتبين أثناء التحقيق، أن المتهم مواطن في العقد الثاني من العمر، مطلوب في عدد من القضايا الجنائية، بالإضافة إلى سرقته للمركبة التي كان يقودها مغيرًا معالمها.

ونتج عن الحادث إصابة أحد رجال الأمن إصابة متوسطة، نوم على غثرها بالمستشفى وحالته الطبية مستقرة الآن .